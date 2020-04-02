«Весь в папу»: Решетова поделилась снимком сына с усами и бородой

Сынок Тимати и Анастасии Решетовой Ратмир растет не по дням, а по часам. Совсем скоро звездному наследнику исполнится полгодика. За его ростом наблюдают в Инстаграм поклонники рэпера и модели – оба родителя регулярно публикуют в своих микроблогах снимки и видео мальчика. На этот раз забавным кадром поделилась Решетова: она наложила фильтр с усами и бородой Ратмиру.

«Как же быстро растут дети…» — подписала смешное фото серьезного малыша Решетова.

Подписчики оценили шутку модели. И смогли убедиться, что маленький Ратмир – копия своего отца Тимура Юнусова – борода и усы подчеркнули сходство с рэпером.

«Вот! Теперь на папу похож», «Ну, Тимур же!», «Копия папа», «Весь в папу», «Даже с бородой милаха», «Вылитый папка!» — убеждены многие фолловеры.

А накануне заботливая мама показала, как принимает ванну с Ратмиром. Младенец с удовольствием плескался в воде, сидя на руках родительницы, и даже пытался попробовать на вкус резиновых уточек.