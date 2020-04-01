«Сонный крош»: Анастасия Решетова искупалась в ванне с 5-месячным сыном

Анастасия Решетова пять месяцев назад стала мамой. Она подарила рэперу Тимати сына Ратмира. Для девушки этот ребенок стал первым, а вот для ее избранника — уже вторым. От отношений с Аленой Шишковой у рэпера подрастает шестилетняя дочь Алиса. Первая «вице-мисс Россия — 2014» находится на карантине в связи с пандемией коронавируса. Недавно к ней присоединился и Тимати, который вернулся с Мальдив.

Несмотря на то что Анастасии только 24 года, она со всей ответственностью подходит к материнству. Девушка успела сменить няню, а также с малых лет решила водить малыша в бассейн. При этом модель успевает развивать свой бизнес — салон красоты. Находясь на самоизоляции, Решетова отказалась от похода в бассейн, но нашла, как развлечь ребенка. Накануне она искупалась с Ратмиром в ванне. Весь процесс она засняла на камеру.

Возлюбленная Тимати была облачена в голубой купальник. Младенец плескался в воде, сидя на руках мамы. Решетова показала ему резиновых уточек. Ребенок решил попробовать их на зуб. «Нет, мась, это не едят. И это не едят… Сонный крош. Теперь мы плескаемся только в ванной и не менее счастливы», — заверила молодая мама.

Еще недавно Анастасия каждый день наведывалась в салон красоты. Она соблюдала правила гигиены, обрабатывала руки антисептиком. Но ради спокойствия модель сдала анализ на коронавирус. Причем она сделала это дважды, чтобы быть уверенной. О результатах анализов Решетова пообещала сообщить поклонникам.