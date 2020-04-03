«Очень красивая»: Рудковская показала себя в «золотой» маске

Время самоизоляции многие звезды стремятся тратить с пользой – на саморазвитие, чтение книг, хоум-фитнес, а также домашний уход за собой. Известный продюсер и светская львица Яна Рудковская снова удивляет своих подписчиков: она на время сменила свою маску с камелиями на золотую ухаживающую. И поделилась селфи в своем Инстаграме.

«Маски-то бывают разные», — подписала свою фотографию Рудковская.

Поклонников очень заинтриговал продукт, который нанесла на лицо супруга Евгения Плющенко. Но помимо вопросов, что это за маска, появилось и огромное количество хвалебных комментариев – фолловеры оценили золотой образ своей любимицы.

«А где можно купить вашу маску? Красивее я не встретила еще!», «Очень красивая!», «Это вы под маской? Даже не узнать! Очень красиво смотрится», «Яночка. Вы просто красавица, так приятно быть вашей подписчицей», «Красотка», «Маска огонь!» — прокомментировали селфи звезды некоторые подписчики.

Напомним, с распространением коронавируса в стране Рудковская начала изготавливать самостоятельно защитные маски. В качестве декора продюсер использует черные и белые камелии Chanel и преподносит маски в качестве подарка своим звездным друзьям.