«От плохих мужиков четверых детей не рожают»: Рудковская высказалась о Джигане

45-летняя Яна Рудковская высказалась о Джигане после слов Оксаны Самойловой о намерении развестись с рэпером. По словам светской львицы, вся эта история выглядит как хорошо продуманный сценарий и мало напоминает правду. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что в свое время Тимати очень верно подметил, что Джиган и Оксана стали едва ли не главными ньюсмейкерами последних месяцев.
«Мы теперь все (даже те, кому они были всегда «до фонаря», знаем каждый чих, все переживания и «злодейства» Джигана). Он всем как будто хочет доказать, какой он плохой муж и отец», — добавила Яна.
Бизнесвумен заверила, что если мужчина хочет сделать что-то плохое, он вряд ли будет афишировать свои действия, делать все на глазах у поклонников и звездных коллег. Рудковская не стала скрывать: она знает Дениса (настоящее имя Джигана. — Прим. ред.) достаточно давно и не верит во всю эту историю.
«Знаю, как он умеет дружить!! От плохих мужиков четверых детей точно не рожают. Да и за десять лет, я думаю, человека точно распознают», — отметила супруга Плющенко.
Музыкальный продюсер уточнила, что она очень хорошо относится и к Оксане, и к ее мужу. По словам Яны, она искренне верит, что любовь способна сотворить любое чудо.
«Почему-то очень верю в эту пару! Вот в них верю, а во все остальное нет», — заверила светская львица.