«От плохих мужиков четверых детей не рожают»: Рудковская высказалась о Джигане

Яна подметила, что не первый год знает мужа Оксаны Самойловой. И не верит во всю эту историю.

45-летняя Яна Рудковская высказалась о Джигане после слов Оксаны Самойловой о намерении развестись с рэпером. По словам светской львицы, вся эта история выглядит как хорошо продуманный сценарий и мало напоминает правду. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко уточнила, что в свое время Тимати очень верно подметил, что Джиган и Оксана стали едва ли не главными ньюсмейкерами последних месяцев.

«Мы теперь все (даже те, кому они были всегда «до фонаря», знаем каждый чих, все переживания и «злодейства» Джигана). Он всем как будто хочет доказать, какой он плохой муж и отец», — добавила Яна.

Бизнесвумен заверила, что если мужчина хочет сделать что-то плохое, он вряд ли будет афишировать свои действия, делать все на глазах у поклонников и звездных коллег. Рудковская не стала скрывать: она знает Дениса (настоящее имя Джигана. — Прим. ред.) достаточно давно и не верит во всю эту историю.

«Знаю, как он умеет дружить!! От плохих мужиков четверых детей точно не рожают. Да и за десять лет, я думаю, человека точно распознают», — отметила супруга Плющенко.

Музыкальный продюсер уточнила, что она очень хорошо относится и к Оксане, и к ее мужу. По словам Яны, она искренне верит, что любовь способна сотворить любое чудо.