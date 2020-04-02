«Сплю сладко, как на Мальдивах»: Рудковская в самоизоляции вспомнила отпускные привычки

Известный продюсер Яна Рудковская находится в самоизоляции намного дольше, чем многие другие жители страны. Звезда «Инстаграма» из-за поездки в Париж соблюдала 14-дневный карантин, который плавно перешел в объявленную президентом страны неделю изоляции. За это время супруга Евгения Плющенко позволила себе расслабиться — теперь, по ее признанию, она по утрам спит дольше обычного.

«Завтрак очень поздний, потому что сплю, наслаждаюсь тем, что сколько хочу, столько и сплю, так сплю сладко, как на Мальдивах», — призналась знаменитость.

Рудковская уже не раз за время изоляции вспомнила Мальдивы. Дело в том, что в конце марта у светской львицы должен был пройти отпуск на райском побережье, но из-за пандемии коронавируса все планы пришлось отменить.

Но, сидя в заточении, супруга Евгения Плющенко времени зря не теряет. Она изобрела собственные защитные маски для лица, которые отшивает своими руками. Декором для актуальных аксессуаров служат камелии Chanel, которые Рудковская нашивает собственноручно. Она уже преподнесла их в дар своим близким и друзьям, в том числе и Филиппу Киркорову.