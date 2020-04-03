«Нуждаются в поддержке»: Шейк пожертвовала деньги пострадавшим из-за коронавируса детям

34-летняя российская модель Ирина Шейк пожертвовала деньги пострадавшим из-за коронавируса детям. Сейчас знаменитая манекенщица вместе с дочерью Леей находится на карантине в Нью-Йорке.

Недавно Шейк узнала, что из-за объявленной ВОЗ пандемии дети из малообеспеченных семей перестали получать бесплатные обеды, которые им выделяли власти во время учебы в школе. Девушка не смогла пройти мимо чужой беды и перечислила в местный профильный фонд определенную сумму денег, чтобы поддержать организацию.

«Из-за коронавируса школы закрыты, и многие дети не получают бесплатное питание, которым их обеспечивают обычно. Сейчас малыши нуждаются в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Я только что совершила пожертвование, чтобы поддержать уязвимых детей, и предлагаю сделать так же. Помните, что один доллар приравнивается к десяти блюдам», — отметила она.

Отметим, что Шейк достаточно активно занимается благотворительностью и в более стабильное время. Ирина регулярно жертвует деньги родному городу Еманжелинску на операции для больных детей, старается как можно чаще посещать приют для животных в Нью-Йорке, а также является официальным послом фонда Help Me.