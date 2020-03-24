«Едва не лишил себя мечты»: Баста занялся благотворительностью

Василий Вакуленко, более известный как Баста, занялся благотворительностью. За последнее время музыканту на добровольной основе удалось отремонтировать 10 квартир, принадлежащих ветеранам. Историю одного дома Вакуленко рассказал фолловерам. Он отметил, что получившая вторую жизнь квартира принадлежит труженице тыла, которой в середине марта исполнилось 90 лет. Вакуленко решил помочь старушке и полностью сменил дизайн нескольких комнат, а также приобрел новую мебель.

Баста рассказал, что изначально проект должен был существовать за счет рекламы, однако основу ему создают неравнодушные, которые перечисляют деньги на профильный счет.

«Задумывался о закрытии проекта… Едва не лишил себя мечты и сожалел бы всю оставшуюся жизнь. Сейчас проект существует за счет своих средств (которые заканчиваются) и немногочисленных людей, которые хотят отправить на кофе, чай, к «спасибо» привязывают любую сумму. Это граждане России, США, Канады, Европы и даже Мексики. В нашем случае это как глоток воздуха», — ввел в курс дела он.

Сейчас Баста надеется, что ему еще удастся помочь тем, кто нуждается в его внимании. Но для этого ему нужна поддержка его подписчиков.

«Надеюсь, мы будем развиваться и сделаем еще много хорошего, главное в это верить. Глаза горят от проделанной работы, а это уже залог успеха», — резюмировал он.