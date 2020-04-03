Том Холланд запустил новый челлендж для всех, кто сидит в самоизоляции

Звезды Голливуда продолжают скучать на самоизоляции и чтобы хоть немного развеселить своих подписчиков придумывают невероятные челленджи. Так актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука в своем официальном аккаунте в Instagram показал, как нужно правильно надевать майку. Трюк тот еще: стоя на руках у стены требуется натянуть на себя футболку, которая лежит на полу. Подобное упражнение сильно изматывает и под силу далеко не каждому. Хотя если делать его каждый день, то к концу эпидемии вы явно не потеряете физическую форму.

Самое забавное, что Холланд отправил челлендж своим коллегам, актеру Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу. И если первый с заданием справился идеально, то вот Рейнольдс заявил, что ерундой страдать не будет.