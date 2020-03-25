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Невероятный Человек-паук: Том Холланд принял участие в челлендже с отжиманиями

Актер находится на самоизоляции и пытается поддержать своих подписчиков.

Невероятный Человек-паук: Том Холланд принял участие в челлендже с отжиманиями
Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Среди звезд Голливуда все большую популярность набирает новый челлендж. В нем нет ничего сложного и посвящен он эпидемии коронавируса. Пока многие находятся в вынужденном карантине и сидят в самоизоляции, трудно поддерживать физическую форму. Вот и было придумано это простое испытание: 10 раз отжаться от пола, снять процесс на видео и передать эстафету десяти друзьям.

В челлендже принял участие актер Том Холланд, известный прежде всего по роли Человека-паука в экранизации комиксов Marvel. Артист без труда выполнил упражнение, при этом еще и слегка подпрыгивал. Полюбоваться на это можно здесь.

Продолжить испытание он предложил своим коллегам по «супергеройскому» актерскому цеху Крису Хемсворту, Роберту Дауни – младшему, Крису Пратту, Карен Гиллан, Элизабет Олсен, Дейву Батисте, Марку Руффало и Джейку Джилленхолу, а также Райану Рейнольдсу и Хью Джекману.

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