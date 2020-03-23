Человек-паук заболел: Том Холланд пожаловался на кашель и плохое самочувствие

По непонятным причинам актер уверен, что у него не коронавирус.

Эпидемия коронавируса продолжает заражать планету, и от нее не защищены даже звезды мирового масштаба. Среди заразившихся оказались такие актеры, как Том Хэнкс, Идрис Эльба вместе со своей супругой и Ольга Куриленко. А вот теперь и исполнитель роли Человека-паука Том Холланд пожаловался на недомогание. Артист провел Instagram-трансляцию, в которой рассказал о том, что его кашель усилился, а общее самочувствие далеко от идеального, так что он принял решение самоизолироваться и какое-то время провести дома.

По словам Холланда, вряд ли это коронавирус, хотя никаких тестов он не сдавал и его уверенность в собственном здоровье вызывает некие сомнения.

Напомним, съемки очередной части супергеройского эпоса про Человека-паука должны были начаться уже этим летом, но эпидемия вполне может изменить график.