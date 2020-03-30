Лера Кудрявцева отправила дочь и мужа за город после теста на коронавирус

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ отметила, что находится на трехдневной самоизоляции в своей московской квартире. Как известно, звезда была на юбилее сестры композитора Игоря Крутого, Аллы, где контактировала с артистом Львом Лещенко, у которого подтвержден коронавирус.

«Дочь Маша сейчас за городом с папой. Муж справляется без меня. Он знает, что я села на три дня на карантин. Говорит мне, что все будет нормально и хорошо». Лера Кудрявцева

По словам телеведущей, скучать без близких людей она, безусловно, будет, но найдет, чем себя занять.

«У меня хозяйство, дом. Буду читать книги — это мое любимое занятие. А вот со спортом я не дружна. Я люблю готовить и есть. Сейчас для меня главное дождаться анализов на коронавирус. Я надеюсь, что все будет в порядке и хорошо. Во всяком случае я чувствую себя нормально, но перестраховаться я была должна в любом случае», — заметила телеведущая.