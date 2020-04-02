«Некуда бежать»: Погребняк принарядилась ради романтического вечера с мужем

Мария Погребняк устроила супругу романтический вечер в домашней атмосфере. Как и многие другие знаменитости, блогер и спортсмен соблюдают карантин по коронавирусу. Недавно отменили многие масштабные футбольные соревнования, в связи с чем нападающему екатеринбургского «Урала» выдалась возможность побольше побыть с семьей.

Чтобы в четырех стенах не было скучно, Мария решила организовать для возлюбленного романтический вечер. Для создания необходимой атмосферы Погребняк заказала много розовых шаров в форме сердца, а сама примерила на себя пикантное платье в тон шарам с прозрачными вставками. Павел встречал возлюбленную в классическом костюме и светлой рубашке. Перед мужем Мария появилась под свежую песню давней подруги – Ольги Бузовой: «И нам некуда бежать, некуда спешить, я просто хочу одним тобою жить».

больше по теме И это еще не все: Мария Погребняк отметила праздник в кругу большой семьи Супруг модели Павел Погребняк в это время был на сборах.

«У нас начинается романтический вечер», — заинтриговала фолловеров подписью Маша.

Подписчики остались в восторге от внешнего вида семейной четы. Многие отметили, что видеть Павла в классическом костюме очень непривычно. Маша же, по их уверениям, хороша всегда. «Какие вы красивые!», «Мы знаем, чем заканчиваются такие романтические вечера! Дочку давайте!», «Мы без ума от вашей гармоничной пары», «Павел как прекрасен в пиджаке, боже!», «Проведите время с пользой», — пожелали они.