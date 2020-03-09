И это еще не все: Мария Погребняк отметила праздник в кругу большой семьи

Супруг модели Павел Погребняк в это время был на сборах.

Накануне многие звезды предпочли провести первый весенний праздник в кругу семьи. Супруга известного футболиста Мария Погребняк как раз так и сделала. Она показала в своем блоге в Instagram, что в честь праздника собрала за одним большим столом многочисленных родственников:

«Мы всегда собираемся вместе, поваров у нас нет, как думают многие. Вы понимаете, сколько нужно готовить, а потом убирать. Поэтому мы решили встретить 8 Марта в ресторане», — подписала общее семейное фото светская львица.

Она подробно рассказала, в каком именно ресторане ей вместе с многочисленными родственниками удалось комфортно уместиться. Причем, отметила, что собраться смогли далеко не все родные. А на вопрос от подписчиков, где же ее знаменитый супруг Павел Погребняк, модель ответила, что муж в это время находится на сборах.

Кстати, в кругу семьи праздник отметила и Яна Рудковская. Правда, мера эта оказалась вынужденной — знаменитая продюсер и светская львица должна несколько дней провести в самоизоляции.