«Детей не балую»: Мария Погребняк поделилась секретами воспитания сыновей

В семье Погребняк растут трое ребят: 13-ти, 11-ти и 9-ти лет. Мама мальчиков призналась в личном микроблоге в Инстаграм, что потакать всем прихотям своих детей и покупать последние новинки гаджетов – это не ее метод воспитания. Мария с супругом готовы тратить средства только на те вопросы, которые касаются образования детей – учебы в школе, кружков, вуза в будущем.

«Когда заработаете себе деньги, тогда можете их тратить на что угодно, а сейчас самое главное, вы должны учиться. Вы — мальчики, вам потом создавать семьи, воспитывать детей, обеспечивать вашу любимую супругу», — считает Мария.

Большинство подписчиков разделяет мнение многодетной матери — ее подход многие назвали отличной позицией, которая мальчикам идет только во благо.

«Ребёнок должен жить в дефиците и понимать, что у него не все есть, чтобы было к чему стремиться. А если у него все есть, то зачем напрягаться? Это понимают уже с трех лет», «Такие вы молодцы. Ценю, когда родители разумно подходят к воспитанию. И вон какие результаты», «Мария, я уверена, что с таким воспитанием мальчиков будущим женам очень повезет!» — отозвались фолловеры.

А не так давно блондинка рассказала, как прививает своим мальчишкам правила семейного быта. Она своим примером показывает, что дома нужно быть опрятным.