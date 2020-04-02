«Вброс Степаненко затеяла»: Петросян опроверг слухи о владении картинами на миллиард рублей

Некоторые из полотен, о которых велась речь, и вовсе являются копиями, а не оригиналами.

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин опроверг существование у юмориста картин на миллиард рублей. Ранее в СМИ появилась информация, что артист комедийного жанра якобы прятал от экс-супруги Елены Степаненко дорогие полотна Айвазовского, Шишкина и других не менее знаменитых художников в кладовке, а затем собирался их вынести из общей квартиры.

«Комсомольской правде» Жорин сей факт прояснил. Он рассказал, что слух о картинах на миллиард, скорее всего, запустила сама Елена Степаненко, поскольку ей выгодно подпортить репутацию экс-супруга. Адвокат подметил – Петросян человек однозначно небедный, поскольку всю жизнь зарабатывал собственными силами, однако миллиардером его назвать трудно.

«Скорее всего, этот вброс Степаненко затеяла. А ведь мы не раз предлагали и предлагаем сесть за стол переговоров и мирно все разделить. «Эти суммы преувеличены в разы!» — сказал сам Евгений Ваганович», — высказался Жорин.

Жорин растолковал, что некоторые картины, о которых идет речь – качественная реплика, а не оригинал, как говорилось ранее. Ряда полотен в коллекции нет и вовсе. Не собирался, по уверениям Жорина, Петросян тайком выносить свои ценности, поскольку они находятся под четким контролем Степаненко и, к тому же, описаны судебными приставами.

«А вот сама Елена Григорьевна не брезгует выносить из дома совместно нажитое имущество. Мы всерьез опасаемся, как бы под таким «ответственным хранением» семейное имущество не было разбазарено», — резюмировал он.