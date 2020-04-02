Петросян пытался скрыть от Степаненко коллекцию картин за миллиард рублей

Евгений Петросян пытался спрятать от Елены Степаненко коллекцию своих картин, оцениваемую в миллиард рублей. Отметим, что судебный процесс по разделу имущества юмористов начался еще в ноябре 2018 года. С тех пор эксперты занимаются подсчетом имеющихся ценностей: без итогового документа расторгнуть брак не представляется возможным. Буквально год назад между бывшими супругами разгорелся конфликт: в документации не оказалось несколько листов с описью большой коллекции картин, которая имелась у Евгения Вагановича. Позже ценности были найдены — они были спрятаны в специальной кладовке, доступ к которой имел только Петросян. Попасть туда без ключа Степаненко бы просто не смогла.

Когда в хранилище зашли адвокаты, стало понятно, что 54 картины были приготовлены «на вынос» — полотна были аккуратно упакованы. Юристы Петросяна тогда сказали, что художественным творениям просто необходим «отдых», поэтому со стен их периодически снимают.

Сейчас же журналисты выяснили, что 54 картины, преимущественно за авторством Айвазовского, стоят почти миллиард рублей. Помимо творений Ивана Константиновича в коллекцию вошли картины Шишкина, Боголюбова и Киселева. Среди наиболее ярких произведений встречались картины, напоминающие о боевых сражениях, например: «Чесменский бой» за 18 миллионов рублей. Помимо прочего «Хаос. Сотворение мира» и «Зимний пейзаж» — каждая из них, по примерным подсчетам, стоит около 20 миллионов, информирует «Комсомольская правда».

Общая стоимость картин, входящих в опись, приравнивается к миллиарду рублей. Однако продать их можно и дороже, если пустить их с молотка. Это прекрасно понимает Степаненко, которая настаивает на том, что часть этих картин должна достаться ей. Петросян же со своей стороны предлагает бывшей супруге оставить элитную квартиру в 516 квадратных метров в обмен на полную коллекцию полотен.

Звездный адвокат Петросяна Сергей Жорин предполагает, что опись имущества может занять еще несколько лет. Это значит, что в ближайшие годы комики не расторгнут правовые отношения.