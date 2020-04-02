«Он еще вернется»: Степаненко намерена воссоединиться с Петросяном

Сергей Жорин рассказал, что Елена Степаненко намерена вернуть Евгения Петросяна в семью. Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин» адвокат пояснил, что в свое время его клиент предлагал бывшей жене больше половины имущества, чтобы разойтись мирно. Однако Степаненко такой расклад не устроил. Она заявила, что желает получить практически все, поскольку уверена – только в таком случае удастся сохранить многомиллионное имущество от разорения.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает. Поэтому, в частности, она подала одновременно сразу два иска: о расторжении брака и разделе имущества. Разделом нажитого она рассчитывала не дать Петросяну с ней развестись. А мы добились выделения бракоразводного процесса в отдельное производство, и уже его развели», — растолковал детали Жорин.

Адвокат также пояснил: Петросян – достаточно простой человек. Будь у него возможность оставить супруге все, он сделал бы это, не задумываясь. Однако сейчас все же сказывается возраст. Евгений Ваганович просто не сможет начать жизнь с нуля.