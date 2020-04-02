Невестка Орбакайте сообщила, чем они с мужем занимаются в самоизоляции

На период самоизоляции супруги Пресняковы Никита и Алена приняли решение уединиться на бывшей даче Аллы Пугачевой на Истре. Об этом 23-летняя невестка Орбакайте рассказала в своем микроблоге в Инстаграм. Там звездная пара, по признанию Красновой, время проводит с пользой. Например, они сняли на мобильный телефон новый клип Никите. Потом покатались по дачным улочкам, о чем поспешила сообщить в своих сторис модель. А теперь девушка просит своих фолловеров подсказать, какой сериал посмотреть.

«Мне кажется, мы пересмотрели уже все, что только можно. Учитывая, что наш карантин проходит с пользой, вчера даже клип сняли Никите на телефон. Но сериалы — это святое. Мы сейчас смотрим «Ты», но мне пока не особо заходит», — призналась она.

Подписчики усыпали модель своими рекомендациями и мнениями по поводу всевозможных сериалов, не забывая одаривать невестку Орбакайте комплиментами.

Напомним, ранее Алена Краснова успела до снегопада навести порядок на бывшем дачном участке Аллы Пугачевой: вооружившись секатором, модель подрезала разросшиеся веточки кустарников.