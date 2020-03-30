Невестка Орбакайте навела порядок на бывшем дачном участке Пугачевой

Жена Никиты Преснякова в резиновых перчатках «вооружилась» секатором для того, чтобы обрезать веточки кустарников после зимы.

Пока одни знаменитости на самоизоляции совершенствуют свое кулинарное мастерство и ведут импровизированные мастер-классы по приготовлению блюд домашней кухни, невестка Кристины Орбакайте проводит время за работой на придомовом участке. Вместе с Никитой Пресняковым — 23-летняя Алена Краснова — уехала на бывшую дачу Примадонны на Истре.

Ранее сама артистка сообщала, что за ее особняком приглядывает старший внук. Алла Борисовна с мужем шоуменом Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

На бывшую дачу 70-летняя Пугачева не наведывается. Зато это местечко очень понравилось невестке Орбакайте. Модель призналась, что когда они с супругом редко выезжают за город, она начинает тосковать по уединенному отдыху на природе.

Один из дней на карантине Алена провела на дачном участке. Девушка вооружилась секатором, не забыв о резиновых перчатках. Краснова лично навела порядок в саду, обрезав веточки кустарников после зимы.

Напомним, что супруга Никиты Преснякова сумела подружиться с его мачехой — Натальей Подольской. Выпускница «Фабрики звезд» побывала на семейном ужине по случаю 23-летия Алены. Примечательно, что мама солиста группы Multiverse на вечеринке именинницы так и не появилась. Вместо этого Кристина Орбакайте отправилась на ежегодное шоу модельера Валентина Юдашкина. Мероприятие прошло в Кремлевском дворце.