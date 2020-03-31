«У хозяев нет претензий»: сестра Гуфа извинилась за поступок брата

Сестра рэпера Гуфа публично извинилась за поступок своего брата. Накануне во время прогулки с собакой музыкант натравил своего домашнего питомца на соседского лабрадора. Жестокую драку животных Долматов транслировал на своей странице в Instagram. Подобный поступок возмутил местных зоозащитников – те обратились в правоохранительные органы с заявлением.

Сестра Алексея – Ольга Долматова поспешила наведаться к хозяевам покусанного Дрейка. Позже в личном микроблоге девушка рассказала, что владельцы претензий к музыканту не имеют, а сама собака чувствует себя хорошо.

«Еще раз ходила к соседям, их собака в порядке. Наша собака тоже в порядке. У владельцев нет к нам претензий, все хорошо. За ночь поступило очень много заявлений в МВД района, чтобы с этой ситуацией разобрались. Сегодня приезжала к нам полиция, мы решим вопрос», — отметила она.

Тем временем, продюсер Максим Фадеев акцентировал внимание, что Гуфу теперь может грозить уголовная ответственность. Музыкант сослался на 245 статью, которая подразумевает умышленное причинение вреда животному. В случае Долматова речь идет о сильной собаке, которая и нанесла раны собрату.