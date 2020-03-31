«Крышняк подъезжает»: Айза Анохина призвала зоозащитников пожалеть Гуфа

Бывшая супруга рэпера заявила, что Долматов нездоров, и именно это стало причиной скандала.

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза Анохина, призвала зоозащитников сжалиться над музыкантом. Напомним, накануне исполнитель вновь оказался в эпицентре скандала после того, как натравил свою домашнюю собаку на соседского питомца. На рэпера посыпались многочисленные обвинения от зоозащитников: те требовали у правоохранительных органов вмешательства и самого сурового наказания для знаменитости.

Блогер Айза Анохина, воспитывающая сына от Гуфа, вступилась за супруга и пояснила, что у мужчины произошел очередной «срыв». Девушка напомнила, что Долматов болен и не вполне способен себя контролировать, что и стало причиной собачьей драки. Анохина также акцентировала внимание, что Гуф явно не хотел для соседского лабрадора ничего плохого, поскольку очень любит собак.

«Зоозащитники его хотят убить, это делают они неправильно. Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает. В эфир вышел и заигрался. Тот еще артист», — цитирует слова Анохиной телеканал 360.

Тем временем телеведущая и певица Ольга Орлова призвала Долматова публично извиниться за содеянное. Артистка заявила, что Алексей поступил жестоко, из-за этого она намерена вмешаться и привлечь его к ответственности.