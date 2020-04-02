«Счастье любить и быть любимым»: Пригожин рассекретил, как отметит день рождения

Музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, как намерен отметить день рождения. 2 апреля эксперту отечественной эстрады исполняется 52 года. Пригожин признался – коронавирус внес определенные коррективы не только в работу, но и в день его рождения. Вместо шикарного праздника Иосиф намерен устроить тесные домашние посиделки в компании любимой супруги.

«Сегодняшний свой день рождения проведу только со своей любимой в домашней обстановке, учитывая все обстоятельства, даже без детей», — отметил он.

Пригожин также подметил – время с прошлого праздника пролетело для него очень быстро. Еще недавно продюсер отмечал юбилей, а сегодня он стал еще на год старше. Успел за этот год Иосиф и разобраться в собственных приоритетах. Сейчас главным счастьем он считает семью.

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«Счастье — быть любимым и любить, счастье — быть здоровым и востребованным, иметь крышу над головой. Одно ясно, что время — это наше все. Цените его и берегите отношения», — обратился он к подписчикам.

Отметим, что поздравить папу с днем рождения поспешила и дочь Иосифа от первого брака Даная. Несмотря на развод с Еленой, Пригожин старается сохранять общение с наследницей и заботиться о ней.