Дочь Пригожина поздравила отца с днем рождения и поделилась кадрами 1999 года

Дочь продюсера Иосифа Пригожина, Даная, в Instagram поздравила своего известного отца с днем рождения. Ему 2 апреля исполнился 51 год. Как отметила девушка, для нее продюсер, в первую очередь, папа. Она призналась ему в любви и пожелала счастья.

Как добавила Даная Пригожина, все, за что берется ее отец, у него прекрасно получается. По словам наследницы, ее отец — лучший продюсер, который всегда сможет добиться успеха.

«Прости меня, ты знаешь за что. Очень жаль, что мой и твой день рождения выпал в дни, достаточно тяжелые, связанные с эпидемией. Но здоровье важнее! И мысленно я рядом. Все будет хорошо. С днем рождения! Валерия, поцелуй папу от меня». Даная Пригожина

Кроме того, Даная Пригожина опубликовал редкую видеозапись. На кадрах можно увидеть еще совсем маленькую девочку, а рядом ее отца. Тогда у Иосифа Пригожина еще были волосы. Запись датирована 1999 годом.

больше по теме Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее семья осталась без жилья Мама и отчим девушки ранее заложили квартиру и теперь у них возникли серьезные проблемы.

Напомним, что Иосиф Пригожин нашел свое счастье с певицей Валерией. При этом совместных детей у пары нет.