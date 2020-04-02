«Я бы с удовольствием, но Йося не хочет»: Валерия пожаловалась Фадееву на мужа

Певица Валерия отреагировала на пост своего друга продюсера Максима Фадеева, который, как и многие жители России, сейчас находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В Instagram Максим Фадеев дал совет своим подписчикам в эти непростые времена.

«Всем советую во время карантина смотреть старые советские сказки и фильмы. Это очень расслабляет и дает ощущение тепла, того самого из детства», — заявил он.

В комментариях Валерия отметила, что была бы рада прислушаться к совету друга, но есть одна проблема.

«Я бы с удовольствием, но Йося не хочет. Говорит, что надоело. А я вот «Покровские ворота», «Обыкновенное чудо» и многое другое могу до бесконечности смотреть». Валерия

Отметим, что в России коронавирусом на данный момент заражены более двух тысяч человек. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей.