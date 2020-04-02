«У меня контракт»: Высоцкая объяснила, почему продолжает ездить в офис

Известная телеведущая, блогер, супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая в очередном выпуске лайф-шоу «Мне это нравится» затронула тему самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Звезда обратилась к россиянам не быть легкомысленными и не доводить ситуацию с распространением инфекции в нашей стране до европейских масштабов.

«Давайте как-то потерпим», — попросила Высоцкая, имея в виду необходимость сидеть дома.

Вместе с тем телеведущая признала: сама она находится в своем офисе и продолжает работать. Даже в условиях нерабочей недели, которую объявил президент Владимир Путин

«У меня контракт. И пока нас не закрыли на военное положение, у меня нет возможности контракт отменить. И я не хочу контракт отменять, потому что от меня зависит очень много людей. Пока есть эта возможность, мы будем снимать», — подчеркнула звезда.

Напомним, 46-летняя Юлия Высоцкая является автором и ведущей телевизионного кулинарного шоу «Едим дома», а также YouTube-проекта о завтраках разных стран мира «Сладкое — соленое». Подписчики поддержали журналистку и поблагодарили за позитив, который она несет в своих передачах.

«Юлия, смотрю на вас и вашу команду и улыбка до ушей! В теперешней ситуации как никогда чувствуется острая потребность позитива! Спасибо Вам всем большое!», «Спасибо! Жизнь не остановилась. Просто она сейчас с определенными ограничениями. Но мы живем и ваши передачи очень нужны! Спасибо еще раз!», «Вот все в точку! Спасибо, Юля!» — можно прочитать под публикацией Высоцкой.

В то время как Высоцкая продолжает работу над выпусками шоу, ее супруг, 82-летний режиссер Андрей Кончаловский решил снять фильм про карантин. Героев для сюжета он ищет в «Инстаграме».