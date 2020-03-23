Коронавирус вдохновляет: Андрей Кончаловский придумал новый фильм про карантин

Пандемия коронавируса влияет на разных людей по-разному. Одни, впадая в панику, бегут как можно быстрее закупаться продуктами и средствами гигиены в страхе, что наступит конец света, другие смеются над первыми. А для кого-то это время работы над собой и начала новых проектов. Известный актер и режиссер Андрей Кончаловский вдохновился идеей снять документальный фильм «Карантин по-русски», чтобы запечатлеть то, что сегодня происходит вокруг нас.

«Хотелось бы понять, как мы переживаем кризис, как переживаем эти трудности и вообще меняемся ли мы?» — поделился своими мыслями мастер.

В попытке проанализировать происходящее Кончаловский призвал подписчиков стать соавторами его работы. Он попросил читателей и зрителей поразмыслить над несколькими вопросами: чем карантин в России отличается от европейского, какая самая безумная покупка была сделала в порыве паники, чем и когда закончится эта эпидемия, а также ряд других тем в будущем. Все ответы мэтр попросил записать на видео и опубликовать в Инстаграм.

Напомним, в середине мая ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом в мире пандемией. На 23 марта число заражений опасной инфекцией достигло 338 тысяч случаев в 186 странах. В России заболевших уже 438 человек, из которых выздоровело 17.