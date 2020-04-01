Было не до смеха: Елену Темникову разыграли на собственном концерте

В День смеха, несмотря на напряженную обстановку с пандемией коронавируса и самоизоляцией сознательных граждан, многие стараются по-доброму пошутить над родными и близкими, чтобы поднять себе и им настроение. Но у некоторых розыгрыши получаются не просто несмешными, но и довольно грубыми или даже травмирующими. Как у Елены Темниковой, над которой посмеялись на заре ее творческой карьеры.

Экс-солистка группы Serebro в интервью порталу Teleprogramma.pro вспомнила тот переломный день. На собственном концерте 1 апреля певица вышла на сцену, чтобы исполнить один из своих хитов. Как вдруг ей включили фонограмму Пьера Нарцисса. Темникова призналась, что очень сильно растерялась и ничего больше не придумала, как начать отрывать рот под «Шоколадного зайца». Ощущения были не из приятных – звезда чувствовала себя довольно глупо, прыгая по сцене подобно ушастому зверьку.

Несмотря на то, что зрителям номер со звериными мотивами от Темниковой пришелся по вкусу, звезда с того момента обзавелась фобией. Теперь она при любой возможности отказывается от фонограмм и старается исполнять свои песни вживую, так как доверие к записям у нее пропало.