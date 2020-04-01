Карантин продолжается: Темникова собралась делать уборку в дорогих серьгах

Певица посетовала, что все равно никуда не может выйти покрасоваться обновкой.

Певица Елена Темникова похвасталась в Instagram красивыми серьгами, которые купила в феврале. Украшение выполнено в форме бусинок, сплетенных в кольцо, и выглядит достаточно дорого. Но 34-летняя звезда жалуется, что из-за всеобщего карантина ей некуда выйти в такой красоте.

«Буду дома носить. Уборку в них делать», — иронично прокомментировала снимок артистка.

Общаясь с подписчиками, бывшая участница группы Serebro пишет, что уже не грустит взаперти. В «сториз» певица выкладывает видео, как она наслаждается гречкой и примеряет на себя различные «инстаграмные» маски.

Напомним, в конце 2019 года Темникова заявила, что возьмет большую паузу в творчестве, чтобы найти новую себя. Но, тем не менее, в январе артистка выпустила новую песню, а в марте записала сингл с нидерландским диджеем.