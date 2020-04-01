Как Баскова «назначили» директором театра, а дочь Политова оказалась беременной

Звезды рассказали, как их разыгрывали в День дурака.

И мы предлагаем вам улыбнуться вместе с нашими звездами – прочитав о том, как они разыгрывали своих друзей или сами стали «жертвой» розыгрыша в этот веселый день – 1 апреля.

Марина Хлебникова: «Разыграла гитариста»

— Помню один очень смешной розыгрыш… Дочка была маленькая еще. Я позвонила своему клавишнику и одновременно с ним – директору, сразу двоим. И сказала, что у меня дочка заболела. Это было как раз 1 апреля. Говорю им — некому посидеть с дочкой, а мне очень нужно было уйти по делам. И они оба приехали ко мне! Потом, конечно, розыгрыш открылся…

А потом один раз я разыграла своего гитариста: сказала, что пираты выпустили его альбом под чужим именем. Он меня чуть не убил потом, к вечеру, когда понял, что я его разыграла.

А меня мама часто разыгрывает. Самые смешные розыгрыши – это от мамы. Каждый раз что-то новое придумывает… Может сказать – папа уехал на экскурсию, и я так удивляюсь – как же так, один, без нас, уехал на два дня! И мама потом признается, что разыграла меня. В любом случае, это всегда – милые, добрые розыгрыши. Злых розыгрышей в моей жизни не было.

Владимир Политов: «Дочь сообщила о беременности»

— Дочь меня разыграла в прошлом году. Она встречалась с молодым человеком и написала мне – папа, я беременна, что делать?

Я поверил, конечно, собрался серьезно с ней поговорить, и только тогда она призналась в том, что разыграла меня.

Николая Баскова «назначили» главой Большого театра

Об этом певец узнал из множества телефонных звонков с поздравлениями, которыми его атаковали друзья с самого утра первого апреля. Должность директора Большого театра – это новость, с которой не шутят!

И все же Николай Басков, заподозрив что-то неладное, решил проверить это, позвонив непосредственно в театр. Тогда-то и стало ясно: его просто разыграли.

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Славе внушили, что она обладает паранормальными способностями

Певица Слава однажды поверила в то, что способна удерживать на своем лбу монетку усилием воли. Ее молодой человек приложил ей ко лбу монетку и приказал сосредоточиться, а сам тем временем незаметно ее убрал. Однако на коже, по словам певицы, осталось ощущение предмета.

Слава еще долго «чувствовала» монетку на своем лбу и даже попробовала потрясти головой – надо же было проверить, упадет денежка или нет! Только когда все вокруг начали смеяться, она догадалась о розыгрыше. Немного обиделась, но потом тоже смеялась.

Елену Темникову разыграли с фонограммой

В начале своей творческой карьеры Елена Темникова выступала в одном из городов. Как рассказывала впоследствии певица, она вышла на сцену, взяла микрофон и приготовилась исполнять одну из своих лирических песен. И вдруг зазвучала фонограмма песни Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц»!

Лена очень растерялась – зрители в зале выжидательно смотрели на нее, надо было что-то делать. И она начала открывать рот в такт фонограмме, прыгать по сцене, изображая «шоколадного зайца». По признанию певицы, чувствовала она себя при этом очень глупо, но зрителям понравился номер.

После этого случая Елена панически боится связываться с фонограммой и старается петь только «вживую».

Станислав Садальский: «Не хочется шутить…»

— Знаете, вот сейчас, в данный момент, первое апреля – это уже не то первое апреля, что раньше. Это праздник со слезами на глазах…

Мне кажется, сейчас не может быть и речи ни о каких шутках. Еще недавно мы шутили по поводу вируса, а чем хуже становится ситуация, тем меньше хочется шутить. И мне, честно говоря, не очень хочется сейчас говорить о первом апреля как о дне смеха. Чтобы как-то поднять настроение, скажу только одно – пусть все будут здоровы!

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Мы поздравляем всех с праздником юмора – 1 апреля – и желаем, чтобы никакие тревожные известия не украли вашего позитивного настроения. Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!