Смех продлевает жизнь: Жванецкий посоветовал сохранять хорошее настроение

В День смеха известный писатель-сатирик призывает не расстраиваться по пустякам.

В период распространения коронавирусной инфекции многим не до шуток. Даже в День смеха многие забыли разыграть своих близких. Артист Стас Садальский, например, так и заявил: «Это праздник со слезами на глазах».

Однако известный сатирик Михаил Жванецкий считает, что сохранять хорошее настроение нужно в любой ситуации, даже в условиях пандемии. Секрет своего самообладания 86-летний Жванецкий не скрывает.

«Каждое утро сажусь за стол и продолжаю писать: если есть работа своя, надо ее делать. Тем более юмор — это моя стихия, сил я на это не трачу. И будьте всегда в хорошем настроении» — цитирует мастера РИА Новости.

Кстати, цитировал Жванецкого накануне и певец Влад Топалов. Молодой родитель вспомнил письмо отца сыну авторства знаменитого сатирика. Подписчики музыканта сразу узнали, чьи строки опубликовал Топалов под своим снимком с маленьким сыном.