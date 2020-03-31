«Все правильно написали»: Топалов изучает вопрос воспитания детей

Певец поделился в соцсети нежным снимком со своим малышом Майклом, как и размышлениями о взаимоотношениях отца и сына.

В личном профиле в социальной сети Instagram Влад Топалов регулярно публикует фотографии со своим подросшим наследником Майклом. Сынишке уже год и три месяца, и звездный отец просто души в нем не чает. В новой публикации родитель опубликовал отрывок из «Письма сыну» Михаила Жванецкого, чем растрогал своих подписчиков.

«Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей», — привел утверждение писателя Топалов.

Многие поклонники звезды поспешили отметить, какие правильные слова подобрал для своего поста артист. И выразили солидарность с писателем.

«Влад, какая прелесть, вот же оно, большое счастье! Ты самый лучший Папа», «Какие прекрасные слова! Так вы все правильно написали», «Текст изумительный», «Какие верные слова», — прокомментировали некоторые фолловеры.

Сын Майкл появился на свет в звездной семье спустя год после свадьбы Топалова и Регины Тодоренко. Артисты поженились осенью 2018 года.