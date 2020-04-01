«Так кусают только близких»: Гагарина поделилась чувственным фото с Лазаревым

Полина Гагарина счастлива в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. пара воспитывает дочку Мию. Находясь на самоизоляции, певица демонстрирует семейную идиллию. Двухлетняя наследница даже красит маму перед онлайн-концертами. Также артистка гуляет с девочкой рядом с домом. А вот с мужем артистка публикует фото крайне редко, поэтому иногда появляются слухи о разладе в семье звезды.

Не раз Полине приписывали роман с Сергеем Лазаревым. Супруг певицы лишь смеялся над домыслами общественности. 1 апреля девушка решила подразнить поклонников. Она поделилась чувственным фото с исполнителем хита «Я не боюсь» из новой фотосессии. В кадре Гагарина обнимает коллегу и кусает за ухо. При этом Сергей выглядит счастливым.

«Серень, я мечтаю о времени, когда смогу тебя вот так обнять! С днем рождения, мой дорогой друг! Мы со всем справимся. Здоровья тебе и твоим невероятным деткам и любимой мамуле! Внутренней силы, и пусть твоя энергия двигает тебя к новым победам! Очень скучаю», — поздравила она именинника.

Поклонники стали обсуждать страстный кадр. Многие присоединились к поздравлениям, а другие вновь заподозрили, что у них роман, хотя звезда не раз объясняла, что они лишь друзья. «Мой муж бы меня убил за такое фото с другом», «А вы хорошо вместе смотритесь», «Весьма провокационное фото», «Опа», «Совсем как не друзья. Я была бы рада, если вы бы были вместе», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Полина и Сергей готовятся выпустить совместную песню.