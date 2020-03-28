«Собирает маму»: Полина Гагарина показала, как двухлетняя дочка делает ей макияж

Певица проводит время на карантине с семьей, но это не помешало ей приготовить сюрприз поклонникам.

Полина Гагарина является популярной певицей. Она постоянно гастролирует, выпускает хиты и снимает клипы. Но недавно артистка вынуждена была сесть на карантин. Блондинка последовала примеру коллег и самоизолировалась. Правда, это не помешало артистке принять участие в шоу «Вечерний Ургант». Все-же почти все время она проводит с дочкой Мией. Двухлетнюю девочку до сих пор звезда скрывает от поклонников.

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Находясь на карантине Гагарина смогла позаниматься с девочкой. Она стала учить ее читать по буквам. Также певица на днях погуляла с наследницей во дворе. Она поделилась трогательным кадром, на котором целует дочку, качающуюся на качелях. А 28 марта Полина решила устроить сюрприз поклонникам. Она собралась устроить онлайн концерт. Артистка подошла к этому со всей серьезность. На новом фото она позирует в бигудях, в тот момент, когда гример и дочка наносят ей макияж на лицо.

При этом Мия сидела на коленках у мамы. Певица с радостью смотрела на наследнику, которая кисточкой водит по ее лицу. «Юль, у тебя конкурент. Подсиживает. Собирает маму на онлайн концерт», — написала звезда.

Многие поклонники были рады увидеть дочку Полины, хоть и со спины. Некоторые отметили, что девочка сильно выросла. «Какое милое фото», «Миюша, мамина помощница», «Ой, как это мило, малышка такая», «Доча, это счастье самое большое в мире!», «Какие волосики уже у доченьки», «Очень классная фотка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Гагариной также есть сын Андрей от первого брака.