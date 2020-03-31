Маленькая модница: Гагарина обновила гардероб двухлетней Мии глянцевым пуховиком

33-летняя Полина Гагарина на карантине прогулялась по садовому участку вместе с дочкой от Дмитрия Исхакова. Выпускница «Фабрики звезд» растит двухлетнюю Мию как принцессу. Артистке нравится покупать для наследницы приданое. Так, поп-исполнительница обновила гардероб крохи трендовым глянцевым пуховиком белого оттенка. Образ малышки дополнили утепленные брюки и мамин вязаный шарф.

«А вы говорите, чем заняться?! А какое кардио, а для рук рельеф», — не без юмора подметила Полина.

Певица «вооружилась» пластиковой лопатой для того, чтобы почистить снег на участке. Гагарина призывает поклонников не покидать свои дома без надобности и избегать общественных мест. Сама артистка старается придерживаться правил карантина.

К слову, за город уехал и старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса. 28-летний Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой обосновался на бывшей даче звездной бабушки. Невестка Орбакайте на самоизоляции не сидит без дела. Так, модель навела порядок на придомовом участке. Взяв с собой секатор, Алена обрезала веточки кустарников. Алла Борисовна в одном из интервью говорила о том, что Никита вместе с супругой присматривают за ее особняком на Истре. Сама Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и двойняшками Гарри и Лизой поселилась в подмосковной деревне Грязь.