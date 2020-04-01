«Я вас люблю!»: четырехлетняя дочь Климовой харизматично пообщалась с подписчиками

В эпоху эпидемии и вынужденной самоизоляции люди неожиданно начинают заниматься несвойственными для них делами — лишь бы развлечься и отвлечься от тягостных мыслей. Например, актриса Агата Муцениеце увлекалась вязанием, а оперная певица Анна Нетребко — кулинарией.

А вот звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова открыла для себя инстамаски и немного побаловалась ими с младшей дочерью — четырехлетней Беллой, рожденной в гражданском союзе с артистом Гелой Месхи.

Малышка, благодаря онлайн-преображению, приобрела очень забавное личико с монобровью. В таком виде она обратилась к фолловерам мамы:

«Привет, подписчики, я очень вас люблю и скучаю!»

Кстати, девочка действительно давно не появлялась на страничке звезды в Instagram. Ее знаменитая мать гордится артистическими талантами своей дочери и нередко показывает, как малышка поет, танцует, рассказывает стихи или просто мило позирует перед камерой, старательно изображая модель.