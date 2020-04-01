«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

«Я вас люблю!»: четырехлетняя дочь Климовой харизматично пообщалась с подписчиками

Белла часто становится героиней публикаций актрисы в соцсети.

«Я вас люблю!»: четырехлетняя дочь Климовой харизматично пообщалась с подписчиками
Екатерина Климова. Фото: Global look press

В эпоху эпидемии и вынужденной самоизоляции люди неожиданно начинают заниматься несвойственными для них делами — лишь бы развлечься и отвлечься от тягостных мыслей. Например, актриса Агата Муцениеце увлекалась вязанием, а оперная певица Анна Нетребко — кулинарией.

А вот звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова открыла для себя инстамаски и немного побаловалась ими с младшей дочерью — четырехлетней Беллой, рожденной в гражданском союзе с артистом Гелой Месхи.

Малышка, благодаря онлайн-преображению, приобрела очень забавное личико с монобровью. В таком виде она обратилась к фолловерам мамы:

«Привет, подписчики, я очень вас люблю и скучаю!»

Белла Меси. Фото
Белла Меси. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

Кстати, девочка действительно давно не появлялась на страничке звезды в Instagram. Ее знаменитая мать гордится артистическими талантами своей дочери и нередко показывает, как малышка поет, танцует, рассказывает стихи или просто мило позирует перед камерой, старательно изображая модель.

Тэги

Белла МесхиГела Месхидети звездЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостикарантинНовости google
Loading...