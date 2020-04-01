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«В ход пошла пряжа»: Агата Муцениеце увлеклась на карантине новым хобби

Впрочем, как и другие российские звезды.

«В ход пошла пряжа»: Агата Муцениеце увлеклась на карантине новым хобби
Павел Прилучный с супругой. Фото: Global look press.

Наверное, неспроста сейчас заговорили о том, что эпидемия уровняла обычных смертных и звезд. Неожиданно самыми востребованными в этом мире оказались врачи и педагоги, а еще вчера блиставшие селебрити превратились в обычных людей, занятых домашними делами.

Кстати, многие из них воспринимают этот жизненный период не только спокойно, но и с благодарностью. Совсем недавно, как обычный русский мужик, Иосиф Пригожин вспомнил про хлам в своем гараже и наконец-то разобрал его, откладывая этот момент целых 17 лет.

Певица Лолита взяла ершик, моющее средство и почистила унитаз. Оперная дива Анна Нетребко увлеклась кулинарией, балуя блюдами собственного сочинения мужа и сына. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин взял удочку и отправился рыбачить на Алтае.

И вот дошла очередь до актрисы Агаты Муцениеце. Звезда вспомнила о занятии, которым сейчас увлекаются разве что бабушки, — вязании. Ведь по большому счету смысла в нем особого нет — трикотажные шарфики и шапочки себе может позволить каждый. Однако есть у него все-таки приятный эффект: монотонная работа со спицами успокаивает, позволяет сделать паузу и поразмыслить над своим прошлым, настоящим и будущим…

Агата Муцениеце. Фото
Агата Муцениеце. Фото https://www.instagram.com/agataagata/

«Ну все, в ход пошла пряжа», — написала в личном блоге Агата.

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