«Вкуснятина!»: Нетребко порадовала рецептом простого салата из капусты и зелени

Похоже, что Анна Нетребко вскоре приобретет славу фудблогера. Ее Instagram на карантине теперь редко обходится без очередного рецепта.
Начала оперная звезда с калорийных яств вроде азербайджанского плова и мексиканского такоса, но теперь перешла на легкие салатики. Недавно мы описывали такой. Певица приготовила его из зелени и мандарина.
И вот новинка. На сей раз Анна предложила своим поклонникам салат с милым названием «Зайчик». В его состав входит свежая капуста, огурец, горох, порей, чеснок, петрушка и укроп. На заправку Нетребко рекомендовала краснодарское нерафинированное масло, заменить которое можно кунжутным.
«Вкуснятина!», «Спасибо за рецепт!», «Анна, как приятно смотреть на все, что вы делаете», «Вкусняшка у вас, но в Питере нет еще свежей капусты, молодой», «Вкуснотища, от каждого вашего блюда восторге», — отреагировали на фудпост звезды ее подписчики.