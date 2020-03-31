«Вкуснятина!»: Нетребко порадовала рецептом простого салата из капусты и зелени

Похоже, что Анна Нетребко вскоре приобретет славу фудблогера. Ее Instagram на карантине теперь редко обходится без очередного рецепта.

Начала оперная звезда с калорийных яств вроде азербайджанского плова и мексиканского такоса, но теперь перешла на легкие салатики. Недавно мы описывали такой. Певица приготовила его из зелени и мандарина.

И вот новинка. На сей раз Анна предложила своим поклонникам салат с милым названием «Зайчик». В его состав входит свежая капуста, огурец, горох, порей, чеснок, петрушка и укроп. На заправку Нетребко рекомендовала краснодарское нерафинированное масло, заменить которое можно кунжутным.