«10 лет семейной жизни были адом»: Оксана Самойлова разводится с Джиганом

Модель Оксана Самойлова приняла решение о разводе с рэпером Джиганом. Напомним, в последнее время в семье музыканта и многодетной матери наблюдались проблемы: еще в Майами Устименко оказался в элитном реабилитационном центре для зависимых. Позже Джиган тушил об лоб сигарету, играл с дочерьми ножом и устраивал вечеринки, хотя должен находиться на карантине.

Изначально Самойлова уверяла, что поможет супругу побороть зависимость, но, судя по всему, недавно изменила свое решение. В Instagram девушка призналась, что все годы жизни с Джиганом были кошмаром. Оксана до последнего верила, что супруг любит ее, но теперь ей очевидно – все это время он обманывал ее.

«Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Мы были счастливы, понимаете?», — отметила она.

Самойлова подчеркнула: она не хочет, чтобы ее дети видели все то, что творит их отец. Не знает Оксана и того, когда Джиган осознает, что он наделал. Модель страшит мысль о том, как она одна будет воспитывать четырех детей, но уверена: ей удастся со всем справиться, она будет сильной. Многодетная мать подметила — ее старшая дочь Ариэла все понимает, отчего у самой Оксаны сердце разрывается от боли. Самойлова уверена — при таком раскладе лучше иметь только мать, чем жить в страхе.