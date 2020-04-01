Откровенность на грани: Эмили Ратаковски снова обнажилась на радость поклонникам

Знаменитая американская модель и любительница съемок в стиле ню Эмили Ратаковски даже в самоизоляции не перестает радовать фанатов откровенными снимками. На этот раз девушка предстала перед подписчиками своего микроблога в «Инстаграме» в легком халатике, который откинула, обнажив точеную фигурку. Рядом с моделью лежал ее подросший пес Коломбо.

«Он так устал от этих объятий», — подписала совместное фото звезда.

Так актриса подчеркнула свою любовь к хвостатому питомцу. Фанаты звезды признались, что тоже обожают тискать домашних животных. Среди комментаторов отметилась и супруга Джастина Бибера, Хейли:

«Клянусь, сегодня я слышал, как моя собака сказала: «Пожалуйста, слезь с меня», — пошутила звезда.

А накануне обнажилась по пояс другая знаменитая модель — Роузи Хантингтон-Уайтли. Возлюбленная актера Джейсона Стэтхэма показала себя без одежды по пояс — она едва прикрывала свою грудь, чем восхитила подписчиков в «Инстаграме».