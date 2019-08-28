Эмили Ратаковски удивила своей «волосатостью»

Подписчики были потрясены, но потом рассмотрели, что снимок – оптическая иллюзия

Популярная модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски удивила подписчиков особенностями своего тела. Девушка опубликовала снимок с пляжа, и поклонники тут же засыпали красотку вопросами относительно излишней «волосатости».

Под коленями у супермодели рассмотрели внушительного размера волосы.

«Как ты их отрастила?», — пишут шокированные подписчики.

«Это невозможно, разве здесь бывают волосы?», — вопрошают другие.

Но если присмотреться к фото, то становится понятно, что с девушкой все в порядке – это оптическая иллюзия. Ратаковски лежит на спине у своего супруга Себастиана Биар-Маккларда. Растительность принадлежи мужчине, но снимок сделан под таким углом, будто у девушки под коленями волосы.

«Я реально думала, что у тебя пучки волос под коленкой, пока не осознала, что это подмышка», — рассуждают те, кто уже разобрались в ситуации, пишет сайт argumenti.ru.