Горячо: невеста Джейсона Стэтхэма поделилась пикантным снимком

Знаменитая английская модель и подруга Джейсона Стэтхэма Роузи Хантингтон-Уайтли регулярно ведет свой микроблог в Instagram, где делится с многочисленными поклонниками событиями из личной жизни. Иногда настолько интимными, что у ее фанатов просто голова кругом. Новый горячий снимок звезды привел в восторг подписчиков в Инстаграме: девушка сделала селфи в одних трико, едва прикрыв обнаженную грудь руками.

«Жаль, что у меня нет такого тела, как у тебя», «Великолепна!», «Твой лучший наряд», «Мой повседневный карантинный наряд», «Ты такая красивая», «Ух ты, посмотри на эти мышцы пресса!», «Боже мой!!! Пожалуйста, не будь такой красивой!» — и это лишь часть эмоциональных комментариев.

Некоторые из подписчиков забеспокоились, где же Джейсон Стэтхэм и куда он смотрит, позволяя возлюбленной делиться таким горячим контентом. «Сейчас он на кухне», — ответила Роузи на вопрос одной из подписчиц.

Напомним, красотка Роузи и 51-летний герой боевиков Джейсон Стэтхэм вместе уже десять лет. Они помолвлены, но еще не женаты. У пары подрастает сынок Джек, которому в июне исполнится уже три годика.