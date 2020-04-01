«Собаченька – прелесть»: Загитова вместе с чихуахуа провела онлайн-тренировку

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила в Сеть видео с простыми упражнениями для занятий дома. Спортсменка в очередной раз призвала людей с помощью этих кадров соблюдать режим самоизоляции. Она уверена, что многие вещи можно делать дома, не испытывая судьбу. А поддерживать физическую форму – тем более.

«Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких и обязательно занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении», — написала она в личном блоге.

Это уже второй мотивационный ролик от Загитовой. Правда в этот раз онлайн-тренировку звезда провела не одна, а со своей собачкой породы чихуахуа. Четвероногий друг спортсменки принимал деятельное участие в занятиях, мешая своей хозяйке и веселя зрителей.

«С собакой сразу так много эмоций», «Алина, красавица, вдохновляешь нас на занятия спортом!», «Следила все видео, как Алина прогоняет собакена», «Собачка очень милая! Сидим дома, спасем этим мир», «Какая собачка милая, у меня тоже чихуа и тоже постоянно мешает заниматься, когда на коврике разные упражнения делаешь», «Какая ты молодец, мотивируешь!», «Собаченька – прелесть», — отреагировали подписчики Алины.

Ранее мы писали о другой фигуристке Татьяне Волосожар, которая тоже с помощью интернет-коммуникаций помогает своим поклонникам не терять физической формы.