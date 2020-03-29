«Впереди долгие выходные»: Волосожар вслед за Загитовой показала упражнения для дома

Российские звезды активно поддерживают акцию «Оставайтесь дома», которая призвана удержать население России в самоизоляции. Это необходимо для того, чтобы прекратить распространение коронавируса.

Пометкой «Оставайтесь дома» теперь снабжает свои интернет-сообщения Максим Галкин, который все свободное время уделает семье и детям. Благодаря челленджу многим его поклонникам удалось поближе познакомиться как с самим артистом, так и с его бытом.

Несколько иначе восприняли акцию спортсмены. Например, Алина Загитова решила удержать своих поклонников дома благодаря онлайн-тренировкам, которые звезда дала в Instagram. 17-летняя девушка уверена, что хорошую физическую форму можно поддерживать и в условиях обычной квартиры.

Ее коллега Татьяна Волосожар подхватила инициативу и тоже провела тренинг, не выходя за пределы своих «квадратных метров».