«Наша мотивация»: Загитова в облегающих легинсах провела онлайн-тренировку

Спортсменка призвала людей на карантине не забывать про здоровый образ жизни.

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела онлайн-курс домашних физических упражнений, которые может делать каждый желающий.

Спортсменка призвала сограждан, находящихся на домашнем карантине, помнить про свою форму.

«В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы!» — написала она в личном блоге.

«Ты же наша мотивация», «Да, для спорта нет преград. Так держать, Алиночка», «Труженица! Всем пример», — прокомментировали ролик люди.

Ранее мы писали про Ольгу Бузову, которая тоже не забыла про свое призвание. Поющая телеведущая организовала онлайн-концерт в прямом эфире Instagram. Звезде «Дома-2» удалось собрать около полумиллиона зрителей всего за 30 минут пения. Для сравнения – видеотренировки Загитовой «лайкнули» 260 тыс. пользователей на момент публикации.