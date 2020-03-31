«Свойственно ошибаться»: директор Гуфа объяснил скандал с участием рэпера

По словам официального представителя музыканта, Долматов в момент драки собак был не вполне трезв.

Директор рэпера Гуфа объяснил скандал с участием рэпера. Напомним, ранее Алексей Долматов натравил на соседского ретривера свою овчарку, а драку животных транслировал на личную страницу в Instagram. Практически сразу на происходящее отреагировали зоозащитники: они обратились в правоохранительные органы с требованием проверить действия музыканта и привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее за Гуфа публично извинилась его сестра. Чуть позже позицию озвучил и директор. Журналистам он пояснил, что в момент случившегося Долматов был нетрезв. Официальный представитель уверен – именно состояние опьянения не позволило его клиенту адекватно оценить ситуацию. Ничего плохого для чужого питомца Гуф не хотел и искренне раскаивается в произошедшем.

«Конечно, алкоголь — не оправдание, каждый должен нести ответственность за свои поступки, особенно, если ты — медийный человек. Но в первую очередь Гуф — просто человек, которому свойственно ошибаться», — передает слова директора журнал «СтарХит».

Ранее простить Гуфа просила и его бывшая супруга Айза Анохина. Она отмечала, что у отца Сэма давно имеются проблемы психологического характера, справиться с которыми ему не всегда удается.