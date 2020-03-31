«Вы серьезно?»: Айзе поступают угрозы после выходки Гуфа

Угрозы стали поступать в адрес Айзы Анохиной и ее сына Сэма после поступка рэпера Гуфа. О том, что неизвестные люди грозятся ее убить, сама блогер рассказала на личной странице в Instagram. Анохина отметила, что сообщения злобного характера стали сыпаться в Direct задолго до того, как она высказалась по поводу поведения бывшего мужа. Когда же Айза пояснила, что Долматов, на самом деле, очень любит животных и просто не совсем психически здоров, люди в буквальном смысле стали желать ей смерти.

«Все, кто пишет жестокие вещи – вам с Гуфом нужно лежать в одной палате! Что еще за двойные стандарты? Гуф сотворил дичь, но это другой разговор, а вы желаете смерти – мне, ему, Сэму бедному, который не в курсе всего, что происходит. Вы серьезно? Вы серьезно желаете смерти людям, когда и так сложная ситуация, когда люди умирают от коронавируса? Я точно разочаровалась в человечестве! Мы при карантине все сойдем с ума и еще уничтожим друг друга», — эмоционально высказалась она.

После того, как Айза произнесла речь, она едва не расплакалась. Позже Анохина пояснила – она и Долматов давно в разводе, поэтому нести ответственность за его поступки она не будет.

«Пожалуйста, не пишите мне. У меня своя жизнь. Сэм – прекрасный мальчик, очень любит животных. Оставьте, пожалуйста, в покое меня, мою семью. Меня волнуют более важные вопросы, чем то, что происходит с Лехой», — подытожила она.