«С отменным чувством юмора»: Пугачева обнародовала архивный снимок с молодым Винокуром

Алла Пугачева показала архивный снимок с молодым Винокуром. 31 марта народный артист России отмечает 72-летие. В честь важной даты Примадонна решила вспомнить, каким именинник был около 30 лет назад. В кадре Винокур пламенно обнимает и прижимает к себе молодую певицу, а также тянет к ней губы, чтобы поцеловать. Огненно-рыжая Пугачева прячет взгляд под черными очками в стиле кота Базилио и широко улыбается, явно получая удовольствие от внимания к себе.

«С днем рождения, Володя», — лаконично подписала кадр Примадонна.

Поспешили присоединиться к словам артистки и подписчики. Они пожелали Винокуру всего самого доброго, а также попросили чаще радовать их своими выступлениями. Нашлись и те, кто подметил – архивный кадр вернул их в чудесные времена. «В те годы вы были в ударе. Да и сейчас!», «И Лайма, у которой тоже сегодня день рождения, и Владимир – оба с отменным чувством юмора», «До 1 апреля совсем чуть-чуть с рождением не дотянул», «Любим и желаем здоровья», — резюмировали они.