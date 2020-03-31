«Здоровья тебе во все органы!»: Евгений Петросян иронично поздравил Винокура

Карантин карантином, а дни рождения никто не отменял. Владимир Винокур отмечает 31 марта 72-летие. Коллеги и друзья спешат поздравить именинника и высказать теплые и добрые пожелания. Не остался в стороне и «молодой» отец Евгений Петросян. 74-летний сатирик в личном аккаунте в «Инстаграме» поделился с подписчиками совместным фотоснимком с именинником:

«С годами кажется, что счетчик жизни работает быстрее, а с ощущением радости, думаю, происходит «остановись, мгновение». Винокур — радостный человек! Поздравляю! «Здоровья тебе во все органы!» — написал Евгений Ваганович.

Пожелание здоровья особенно актуально в связи с последними новостями о том, что Владимир Винокур контактировал с заболевшим коронавирусом Львом Лещенко. Сейчас он находится в самоизоляции.

А накануне известный юморист Владимир Винокур в своем микроблоге в «Инстаграме» разместил результаты теста на COVID-19. Они, на счастье всех поклонников артиста и самого Винокура, оказались отрицательными.