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 «У дамы с дюн день рождения!»: Пугачева трогательно поздравила Вайкуле с 66-летием

Латвийская певица отмечает день рождения 31 марта.

 «У дамы с дюн день рождения!»: Пугачева трогательно поздравила Вайкуле с 66-летием
Лайма Вайкуле. Фото: Global look press

Лайма Вайкуле в последний день марта отмечает 66-летие. 70-летняя Алла Пугачева поспешила поздравить свою подругу с праздником.

«У дамы с дюн день рождения! Прекрасная и талантливая, живи долго и счастливо!» — написала Примадонна в личном блоге.

Свое послание звезда украсила многочисленными сердечками, что на языке эмодзи означает «любовь».

Отметим, что Алла Борисовна не случайно назвала латвийскую певицу «дамой с дюн». С некоторых пор Пугачева и Вайкуле засветились в качестве блогеров, записывая юмористические вайны. В видеороликах они называют друг друга именно «дамами с дюн».

Удивительно, но эти кадры звезды записывают без всякой подготовки. Лайма рассказывала, что Алла с ней на одной волне и легко подхватывает идеи, на лету придумывая шутки.

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