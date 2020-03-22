По-домашнему: Рудковская спустилась к завтраку в леопардовой пижаме

45-летняя Яна Рудковская сообщила о том, что у нее закончился двухнедельный карантин. При этом музыкальный продюсер не стала скрывать, что это событие ее особо не радует. Как выяснилось, старшие дети светской львицы от Виктора Батурина — пасынок Андрей и сын Николай — находятся на дистанционном обучение, в связи с закрытием МГИМО. Также бизнесвумен посетовала и на то, что ей пришлось отказаться от запланированного семейного отпуска на Мальдивах и перенести празднование юбилея.
По окончании карантина супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым побывала на ужине в одном из столичных ресторанов. Кроме того, Яна подарила бывшему супругу Примадонны отечественного шоу-бизнеса маску с камелиями с «тюнингом от Chanel».
Свой уикенд после похода в ресторан Яна Рудковская провела дома. К завтраку светская львица спустилась в леопардовой пижаме. На личной страничке в Instagram супруга фигуриста поделилась свежим утренним фото, позировав в кадре вместе с любимицей семьи. У бизнесвумен несколько собак. По словам Яны, именно миниатюрная Фифа ест больше других питомцев. Хотя это никак не сказывается на ее комплекции. Возлюбленная Евгения Плющенко уточнила, что и ей бы хотелось есть все, но не толстеть.
«Наша собака Фифа метет как пылесос, если Панчо модничает, то Фифа — самая прожорливая собака в доме!! Мне кажется, она съедает больше гиганта Лорда и все время такая худенькая и на тонких ножках. Я вот тоже так хочу, а не получается: спорт, диеты, интервальное питание! Хочу, как Фифа, есть все и чтобы мне за это ничего не было», — не без юмора подметила Яна.