По-домашнему: Рудковская спустилась к завтраку в леопардовой пижаме

45-летняя Яна Рудковская сообщила о том, что у нее закончился двухнедельный карантин. При этом музыкальный продюсер не стала скрывать, что это событие ее особо не радует. Как выяснилось, старшие дети светской львицы от Виктора Батурина — пасынок Андрей и сын Николай — находятся на дистанционном обучение, в связи с закрытием МГИМО. Также бизнесвумен посетовала и на то, что ей пришлось отказаться от запланированного семейного отпуска на Мальдивах и перенести празднование юбилея.

По окончании карантина супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым побывала на ужине в одном из столичных ресторанов. Кроме того, Яна подарила бывшему супругу Примадонны отечественного шоу-бизнеса маску с камелиями с «тюнингом от Chanel».

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Свой уикенд после похода в ресторан Яна Рудковская провела дома. К завтраку светская львица спустилась в леопардовой пижаме. На личной страничке в Instagram супруга фигуриста поделилась свежим утренним фото, позировав в кадре вместе с любимицей семьи. У бизнесвумен несколько собак. По словам Яны, именно миниатюрная Фифа ест больше других питомцев. Хотя это никак не сказывается на ее комплекции. Возлюбленная Евгения Плющенко уточнила, что и ей бы хотелось есть все, но не толстеть.